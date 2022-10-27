Ингушетия заключила ряд соглашений по проекту производства беспилотников

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Председатель парламента республики Магомет Тумгоев провел рабочую встречу с изобретателем беспилотного аппарата Даудом Мержоевым, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе законодательного органа региона.

«Во встрече приняли участие резиденты Центра инновационных разработок Республики Ингушетия Ибрагим Цураев и Микаил Долгиев. Дауд Мержоев поделился своими достижениями и трудностями, возникающими в процессе реализации проекта по созданию беспилотных летательных аппаратов «Эрзи», — сказал собеседник издания.

По словам партнера проекта Ибрагима Цураева, в настоящее время уже заключены соглашения с инвесторами ООО «Имедиарт», ООО «Теннантс групп», ООО «Асфат», ООО «АИС Инжиниринг», ООО «Терра», госкорпорацией «Ростех». Кроме того, проектом заинтересовались не только ведущие столичные инвесткомпании, но и крупные зарубежные организации.

Напомним, на форуме «Деловая Ингушетия — 2022» был презентован двигатель конструктора Мержоева для беспилотного летательного аппарата. Как утверждает автор проекта, учитывая простоту двигателя, ему нет аналогов, и его изобретение является прорывом. Двигатель Мержоева можно использовать не только для беспилотников, но и любых транспортных средств, генераторов электричества.

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