Ингушетия заключит ряд соглашений на выставке туризма и индустрии «MITT-2023»

Премьер-министр республики Владимир Сластенин считает, что у республики в сфере туризма огромный потенциал, идеальное расположение с действующим аэропортом с прямыми рейсами.

Он напомнил, что MITT – одно из крупнейших деловых событий туристической отрасли. «Мы активно работаем над популяризацией нашего субъекта среди туристов, поэтому нам важно достойно представить регион в профессиональном сообществе. В рамках форума мы подпишем соглашения о сотрудничестве с Калугой и Нижневартовском, и с этими регионами в 2023 году планируем открыть авиасообщения. Также будет заключено международное соглашение с Национальным агентством по туризму Республики Беларусь», - отметил Сластенин.

Кроме того, буде подписано партнерское соглашение с Cone Connection Russia, ежегодной международной В2В выставкой для профессионалов, посвященной всем видам внутреннего и въездного туризма России. А по итогам деловых переговоров на международном форуме «Интурмаркет» договоры о сотрудничестве будут заключены с Карелией и Курском.

Туристический форум в этом году пройдет с участием делегаций из более 20 стран мира и 57 регионов России. На выставке представлены такие компании Ингушетии, как - «Bella-Tour», «Армхи-Трэвэл», «Day Tour», «Визит Ингушетия». Делегацию региона возглавляет председатель комитета по туризму Беслан Мизиев.

«Республика в этом году расширила тематику и формат стенда, чтобы представить программы и предложения туроператоров, экскурсоводов, музеев, отелей и кемпингов, презентовать программы по гастрономическому и детскому туризму, а также авторские экскурсионные маршруты, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры. Кроме того, будет представлена культурно-развлекательная программа, дегустация воды и презентация ингушской кухни, а также лотерея», - отметили в правительстве республики.