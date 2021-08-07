Ингушетия закупила насосы для увеличения добычи воды в проблемных селах

«Специалисты предприятия провели монтажные работы по установке нового оборудования. В связи с этим была ограничена подача воды в населенных пунктах Сунженского, Малгобекского районов и в Малгобеке накануне вечером и до утра 7 августа», — сказал собеседник издания.

По его словам, потребителей призвали запастись необходимым объемом воды для бытовых нужд.

При этом он отметил, что дополнительно насосы большей мощности установлены для решения проблем с перебоями холодного водоснабжения в сельских поселениях Инарки и Пседах Малгобекского района. Работы по установке поступившего оборудования там полностью завершены.