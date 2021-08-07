Ингушетия закупила насосы для увеличения добычи воды в проблемных селах
В республику поступили новые насосы, которые позволят увеличить добычу питьевой воды в населенных пунктах, где особенно остро ощущается ее нехватка из-за аномальной жары, сообщили газете «Ингушетия» в ГУП «ИнгушРегионВодоканал».
«Специалисты предприятия провели монтажные работы по установке нового оборудования. В связи с этим была ограничена подача воды в населенных пунктах Сунженского, Малгобекского районов и в Малгобеке накануне вечером и до утра 7 августа», — сказал собеседник издания.
По его словам, потребителей призвали запастись необходимым объемом воды для бытовых нужд.
При этом он отметил, что дополнительно насосы большей мощности установлены для решения проблем с перебоями холодного водоснабжения в сельских поселениях Инарки и Пседах Малгобекского района. Работы по установке поступившего оборудования там полностью завершены.