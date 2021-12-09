Ингушетия закупила свыше 50 единиц лесопожарной техники и оборудования в 2021 году

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При поддержке федеральных властей в этом году в регион поступило несколько десятков единиц новейшей техники для борьбы с лесными пожарами, сообщил газете «Ингушетия» представитель Минприроды республики.

«В общей сложности в этом году по нацпроекту «Экология» Минприроды региона закупило 47 единиц лесопожарной техники и шесть единиц лесохозяйственного оборудования», — сказал сотрудник пресс-службы министерства.

По его информации, поступивший ранее в ведомство лесопожарный инвентарь в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» передали в пользование Сунженскому и Назрановскому лесопожарным центрам.

При использовании лесопожарного инвентаря и техники становится возможной оперативная доставка сил и средств к местам возникновения лесных пожаров. Это позволит повысить эффективность тушения огня за счет того, что противопожарные работы начинаются на ранней стадии возникновения возгораний.

Ранее сообщалось, что Ингушетии из федерального бюджета выделят свыше 100 млн рублей на восстановление лесов, приобретение посадочного материала и развитие собственного питомника.

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