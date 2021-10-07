Экология

Ингушетия закупит почти 3 тыс. контейнеров для сбора мусора

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Республика получит 34 млн рублей на приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО в различных населенных пунктах, сообщил газете «Ингушетия» глава Минприроды Магомед Евлоев.

«Ингушетия получит 34 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на закупку 2 289 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов емкостью 1,1 тыс. литров каждый», — отметил Евлоев.

По его словам, емкости позволяют разбирать мусор на стекло, металлы, бумагу и пластик, складывая их в отдельные контейнеры.⁣

Министр пояснил, что всего для Ингушетии необходимо приобрести 5 022 контейнера для раздельного сбора отходов.⁣⁣

В связи с этим на будущий год Минприроды республики будет подавать заявку на получение федеральной субсидии для этих целей.

Реформа по обращению с ТКО в России стартовала в 2019 году. Ее цель — решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Необходимо сократить захоронение отходов на полигонах с текущих 94 до 50% от образования к 2030 году, построить инфраструктуру для их сортировки и переработки, внедрить раздельный сбор отходов.

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