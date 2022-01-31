Ингушетия заняла первое место в командном зачете на открытом турнире по боксу в Ставропольском крае

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, за медали соревнований боролись 400 мастеров кожаной перчатки из разных субъектов России. Воспитанники спортивных школ Ингушетии завоевали на этом турнире 24 медали разного достоинства, 20 из которых золотые.

Первые места заняли Яндиев Ахмед, Алиев Халид, Албаков Исмаил, Хадзиев Зелимхан, Тариев Ибрагим, Патиев Сайфуллах, Яндиев Аслан, Муцольгов Акроман, Аушев Абдулла, Мальсагов Хамзат, Часыгов Юсуп, Кастоев Тимур, Гарданов Умар, Алиев Мовсар, Шибилов Али, Манкиев Юсуп, Манкиев Абдул-Рахим, Костоев Ахмед, Кодзоев Магомед, Руслан Колоев.

На вторые ступеньки пьедестала поднялись Албаков Аслан, Яндиев Рамазан, Белокиев Азраил, Дзейгов Магомед-Тимур.

Тренеры победителей и призеров — Яндиев Магомед, Албаков Ахмед, Аушев Тимур, Боков Хусен, Барахоев Мустафа, Манкиев Халид, Манкиев Исропил, Плиев Ибрагим.