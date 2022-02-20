Ингушетия заняла последнее место в стране по собираемости платежей за мусор

По данным издания, россияне должны были заплатит за мусор 192,7 млрд рублей, из них было собрано 174,9 млрд рублей. 100% оплаты нет ни в одном российском регионе.

Однако в Белгородской области регоператор собрал 99,8% платежей. На втором месте по сборам оказался Татарстан. Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» собрала 99,6%. Замыкает тройку лидеров Ханты Мансийский автономный округ.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала налоговые поступления в бюджет страны. Аутсайдерами рейтинга в 2021 году стали регионы СКФО, на последних строчках оказались Ингушетия (0,02%), КЧР (0,04%), КБР (0,06%), РСО (0,07%), Чечня (0,08%) и Дагестан (0,2%).