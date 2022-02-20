Платежи

Ингушетия заняла последнее место в стране по собираемости платежей за мусор

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В России собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов достигла 90,7%. Меньше всего оплачивают услуги по вывозу мусора жители Ингушетии — 16,5%, Алтая- 28%, и Магаданской области — 34%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Российского экологического оператора.

По данным издания, россияне должны были заплатит за мусор 192,7 млрд рублей, из них было собрано 174,9 млрд рублей. 100% оплаты нет ни в одном российском регионе.

Однако в Белгородской области регоператор собрал 99,8% платежей. На втором месте по сборам оказался Татарстан. Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» собрала 99,6%. Замыкает тройку лидеров Ханты Мансийский автономный округ.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала налоговые поступления в бюджет страны. Аутсайдерами рейтинга в 2021 году стали регионы СКФО, на последних строчках оказались Ингушетия (0,02%), КЧР (0,04%), КБР (0,06%), РСО (0,07%), Чечня (0,08%) и Дагестан (0,2%).

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