Ингушетия запускает круглогодичную ярмарку с фудкортами

«Комплекс будет работать на площади 4,5 га на въезде в город Карабулак. Здесь будут представлены некоторые крупные торговые сети страны, но 70% — это будут местные производители, представители МСП, КФХ, предприниматели», — говорится в сообщении.

Как отметила гендиректор компании «Русские ярмарки» Ирина Дмитриенко, объект станет местом притяжения не только для горожан, но и для туристов, которые смогут ближе познакомиться с культурой и обычаями ингушей на ярмарке.

«Ярмарочный комплекс будет мультикультурным, где будут представлены торговые терема, работать аниматоры на постоянной основе, которые будут проводить познавательные, патриотические, культурные мероприятия», — заявила Дмитриенко.

По её словам, на территории комплекса также будут рестораны, кафе, фудкорт, в общем, здесь люди смогут совершать не только покупки, но и отдохнуть с семьей.