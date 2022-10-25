Ингушетия запускает круглогодичную ярмарку с фудкортами

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В Карабулаке планируют до конца будущего года открыть ярмарочный комплекс с торговыми теремами и фудкортами, где будет представлена продукция от крупных торговых сетей, сообщается в Телеграм-канале пресс-службы Главы и правительства республики.

«Комплекс будет работать на площади 4,5 га на въезде в город Карабулак. Здесь будут представлены некоторые крупные торговые сети страны, но 70% — это будут местные производители, представители МСП, КФХ, предприниматели», — говорится в сообщении.

Как отметила гендиректор компании «Русские ярмарки» Ирина Дмитриенко, объект станет местом притяжения не только для горожан, но и для туристов, которые смогут ближе познакомиться с культурой и обычаями ингушей на ярмарке.

«Ярмарочный комплекс будет мультикультурным, где будут представлены торговые терема, работать аниматоры на постоянной основе, которые будут проводить познавательные, патриотические, культурные мероприятия», — заявила Дмитриенко.

По её словам, на территории комплекса также будут рестораны, кафе, фудкорт, в общем, здесь люди смогут совершать не только покупки, но и отдохнуть с семьей.

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