Ингушетия запустит производство облегченного кирпича

«Завод заработает на базе комбината строительных материалов «Неон» по завершении реконструкции. Проектная документация на обновление предприятия была одобрена управлением государственной экспертизы республики», — сказал представитель кабинета министров.

По его данным, вторую жизнь стройкомбинат получит благодаря подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы » госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа ».

Наряду с модернизацией старых производственных площадей будут созданы новые, в том числе по выпуску облегченного и облицовочного кирпича — 40 млн единиц в год.

Предприятие в течение трех лет даст 204 рабочих места.

Производство разместится недалеко от федеральной трассы «Кавказ».

Как сообщал ранее Глава Ингушетии, стоимость проекта составляет более 800 млн рублей, при этом он является одним из немногих реализующихся в рамках госпрограммы СКФО без привлечения заемных банковских средств. Введение в эксплуатацию предприятия будет способствовать развитию промышленного комплекса республики, покрытию растущих потребностей в облицовочном кирпиче и сокращению его дефицита, расширению его ассортимента и оснащению современным технологичным оборудованием.

Первая очередь комбината стройматериалов была запущена в эксплуатацию в 2006 году, позже предприятие было закрыто.

Напомним, отказ от строительства типовых зданий и их отделки сайдингом с невзрачным видом позволил возобновить работу простаивающих около 20 кирпичных заводов в Ингушетии. Сейчас предприятия имеют заказы, работают, производят кирпич, который идёт на строительство социально значимых объектов.