Ингушетию на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности-2022» представляет команда «Орлы Кавказа»

Соревнования проводятся в целях патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганды и популяризации ОБЖ и здорового образа жизни, формирования у обучающихся практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, повышения престижа профессий пожарного, спасателя.

В программу состязаний включены: «Полоса препятствий», «Комплексное силовое упражнение и кросс», «Комбинированная пожарная эстафета, «Поисково-спасательные работы», «Спасательные работы на акватории» «Маршрут выживания», конкурсы «Визитная карточка», «Стенгазета» «Конкурс узлов».

В МЧС по республике напомнили, что победители межрегиональных соревнований будут представлять Северо-Кавказский федеральный округ на XVI Всероссийских соревнований «Школа безопасности» в период с 17 по 28 июля 2022 года в Иркутской области.