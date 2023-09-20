Ингушетию посетила представительница Департамента медобразования и кадровой политики Минздрава России

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В Назрани Ингушетии прошла встреча министра здравоохранения Ингушетии Заремы Антошкиевой с заместителем директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Ниной Ковязиной по вопросам трудовых отношений и оплаты труда медицинским работникам.

Стороны подняли вопросы трудовых отношений, стимулирования, сверхурочной работы и социальных выплат. По словам Ковязиной, в настоящее время главная задача — подготовить сферу здравоохранения к внедрению обновленной системы оплаты труда, которая стартует через два года. Отмечается, что данная система отрабатывается в пилотном режиме.

Как сообщили в здравоохранительном ведомстве Ингушетии, для более слаженной работы состоится 4-дневный семинар для правовых инспекторов труда ЦК Профсоюза совместно с Министерством здравоохранения РФ.

 

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