Ингушетию посетила представительница Департамента медобразования и кадровой политики Минздрава России

Стороны подняли вопросы трудовых отношений, стимулирования, сверхурочной работы и социальных выплат. По словам Ковязиной, в настоящее время главная задача — подготовить сферу здравоохранения к внедрению обновленной системы оплаты труда, которая стартует через два года. Отмечается, что данная система отрабатывается в пилотном режиме.

Как сообщили в здравоохранительном ведомстве Ингушетии, для более слаженной работы состоится 4-дневный семинар для правовых инспекторов труда ЦК Профсоюза совместно с Министерством здравоохранения РФ.