Ингушетию посетили родственники погибшего в битве за Малгобек красноармейца

Малгобекские общественники нашли его имя на плитах мемориального комплекса «Слава».

Спичка Николай Иванович родился в 1923 году в Краснодарском крае. Был призван в ряды Краской армии Красноармейским районным военкоматом. Последнее место службы — 9 гвардейская стрелковая бригада. Был убит в 1942 году. 15 сентября текущего года исполняется 80 лет со дня смерти Николая Ивановича.

Родственники красноармейца почтили память и возложили венок к мемориальным плитам с именами воинов, погибших в боях за Малгобек в 1942 году. Затем для гостей была проведена обзорная экскурсия по экспозициям музея боевой и трудовой славы, а также по местам боевых действий в годы ВОВ.