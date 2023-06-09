Ингушетию посетит делегация из Карелии

Гостей из северного края будет встречать творческий коллектив одного из главных очагов культуры Сунженского района. Подготовлена насыщенная культурная и деловая программа. Посланцев Карелии разместят в живописнейшем месте — в Республиканском спортивно-тренировочном комплексе в сельском поселении Мужичи.

Все четыре дня пребывания делегации в регионе будут заполнены различными встречами, экскурсиями и мероприятиями. Программа предусматривает беседу гостей с главой Сунженского муниципального района, министром спорта, председателями Комитета по делам молодежи и Комитета по туризму Ингушетии.

Далее будет трансфер в горную Ингушетию, где представители Карелии посетят башенные комплексы Эгикал, Таргим, Вовнушки, а также храм Тхаба-Ерды и другие достопримечательности, в том числе и на равнине.

Отмечается, что на стадионе имени Дьякова команда из Карелии проведет с местными любителями футбола товарищеский матч.

Напомним, 19 лет назад благодаря постоянному представителю республики в Карелии Махмету Матиеву началось культурное сотрудничество между двумя регионами. За неполные два десятилетия регионы несколько раз обменивались делегациями. На днях откроется прямой авиарейс до Петрозаводска. 15 июня делегация из Ингушетии отправится в Карелию.