Ингушетию посетит известный российский челюстно-лицевой хирург Сергей Иванов

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, 10 февраля в конференц-зале ИРКБ имени А. О. Ахушкова состоится встреча профессора со специалистами челюстно-лицевой хирургии стоматологии и имплантологии Ингушетии для обмена опытом.

Планируется совместная работа Сергея Юрьевича с профильными специалистами республики для внедрения в Ингушетии новых методик лечения пациентов с патологией в челюстно-лицевой области. Также планируется приём и лечение жителей Северо-Кавказских регионов на базе Ингушской республиканской больницы под руководством профессора Иванова.