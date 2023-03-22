Выставка

Ингушетию приглашают принять участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минводах

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Фонд Росконгресс совместно с АО «Кавказ. РФ» при поддержке Министерства экономического развития РФ планирует в мае текущего года проведение выставки, которая откроется на площадке МВЦ «МинводыЭКСПО» г. Минеральные Воды.

Деловая программа мероприятия затронет широкий спектр вопросов: агропромышленный комплекс, туризм, банковскую деятельность, промышленность, транспорт, кадровый потенциал региона, жилищно-коммунальный комплекс и прочее.

Работа выставки направлена прежде всего на улучшение инвестиционного климата, мероприятие будет способствовать выстраиванию новых торгово-логистических цепочек, а также привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в целях развития инфраструктуры СКФО.

При формировании выставочной экспозиции центральное место отводится стендам регионов СКФО, в рамках которых должны быть представлены результаты реализации прорывных проектов за последние 3 года. С этой целью Фондом Росконгресс разработана концепция единого оформления выставочного пространства.

 

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