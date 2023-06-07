Ингушетию с 12 по 16 июня посетят московские кардиологи

Визит специалистов в регион проходит в рамках акции «Профилактический щит страны», чтобы бесплатно провести диагностику жителей республики. Главная задача акции — предупреждение развития сердечно-сосудистых заболеваний и их раннее выявление у лиц трудоспособного возраста в субъектах Российской Федерации.

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, все желающие смогут посетить комфортную передвижную мини-поликлинику, которая выполнена в соответствии со всеми методологическими рекомендациями к скринингам. В команде фонда работают ведущие московские кардиологи, терапевты, которые проводят подробную диагностику и детальный анализ результатов обследования, а также дают персональные рекомендации всем обратившимся пациентам.

Отмечается, что консультации проводятся по предварительной записи в поликлинике по месту жительства.

График приема: 12 июня — для жителей Джейрахского района на территории Джейрахской районной больницы; 13 июня — для жителей г. Магаса на территории Республиканского эндокринологического диспансера; 14 июня — для жителей г. Назрани и Назрановского района на территории городской поликлиники г. Назрани; 15 июня — для жителей г. Сунжи и Сунженского района на территории городской поликлиники г. Назрани; 16 июня — для жителей г. Малгобека и Малгобекского района на территории городской поликлиники г. Назрани.

Необходимые документы для консультаций — полис ОМС, СНИЛС и паспорт.