Здоровье

Ингушетию с 12 по 16 июня посетят московские кардиологи

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С 12 по 16 июня Ингушетию посетят кардиологи Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России и команда фонда профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Инфаркт».
 

Визит специалистов в регион проходит в рамках акции «Профилактический щит страны», чтобы бесплатно провести диагностику жителей республики. Главная задача акции — предупреждение развития сердечно-сосудистых заболеваний и их раннее выявление у лиц трудоспособного возраста в субъектах Российской Федерации.

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, все желающие смогут посетить комфортную передвижную мини-поликлинику, которая выполнена в соответствии со всеми методологическими рекомендациями к скринингам. В команде фонда работают ведущие московские кардиологи, терапевты, которые проводят подробную диагностику и детальный анализ результатов обследования, а также дают персональные рекомендации всем обратившимся пациентам.

Отмечается, что консультации проводятся по предварительной записи в поликлинике по месту жительства.

График приема: 12 июня — для жителей Джейрахского района на территории Джейрахской районной больницы; 13 июня — для жителей г. Магаса на территории Республиканского эндокринологического диспансера; 14 июня — для жителей г. Назрани и Назрановского района на территории городской поликлиники г. Назрани; 15 июня — для жителей г. Сунжи и Сунженского района на территории городской поликлиники г. Назрани; 16 июня — для жителей г. Малгобека и Малгобекского района на территории городской поликлиники г. Назрани.

Необходимые документы для консультаций — полис ОМС, СНИЛС и паспорт.

 

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