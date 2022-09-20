Ингушетию с рабочим визитом посетил директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

Гость из Беларуси побывал на поле, где поисковики из регионов Северо-Кавказского федерального округа, Астраханской и Новгородской областей проводят работы, а также в центре «Патриот», где расположились участники полевой экспедиции.

Григорий Бысюк прибыл в СКФО с рабочим визитом. Он принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию битве за Кавказ, которая состоялась в Грозном, провел ряд встреч с представителями органов власти и общественных организаций Чечни и Ингушетии. А также посетил места, где осенью-зимой 1942 года проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Участники экспедиции были рады гостю, который руководит всемирно известным комплексом, являющимся символом героизма и мужества советского солдата. Григорий Григорьевич рассказал о судьбах некоторых защитников Брестской крепости, призванных в армию из Чечено-Ингушской АССР.

На встрече с поисковиками присутствовал также председатель общественного совета города Малгобека Яраки Гантемиров.