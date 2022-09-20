Ингушетию с рабочим визитом посетил директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

0

Город воинской славы Малгобек, где проходит межрегиональная Вахта памяти «Терский рубеж», посетил директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк, сообщил газете «Ингушетия» представитель Поискового движения России.

Гость из Беларуси побывал на поле, где поисковики из регионов Северо-Кавказского федерального округа, Астраханской и Новгородской областей проводят работы, а также в центре «Патриот», где расположились участники полевой экспедиции.

Григорий Бысюк прибыл в СКФО с рабочим визитом. Он принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию битве за Кавказ, которая состоялась в Грозном, провел ряд встреч с представителями органов власти и общественных организаций Чечни и Ингушетии. А также посетил места, где осенью-зимой 1942 года проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Участники экспедиции были рады гостю, который руководит всемирно известным комплексом, являющимся символом героизма и мужества советского солдата. Григорий Григорьевич рассказал о судьбах некоторых защитников Брестской крепости, призванных в армию из Чечено-Ингушской АССР.

На встрече с поисковиками присутствовал также председатель общественного совета города Малгобека Яраки Гантемиров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Участники Вахты памяти провели урок мужества в школе города Малгобека Ингушетии
В Ингушетии убит глава строительной фирмы
Власти столицы Ингушетии намерены навести порядок с незаконными свалками строительного мусора
В Ингушетии врач спасла семью из 6 человек от отравления угарным газом
Жителям города Карабулака разъяснили условия службы в Ингушской роте
Пилотный проект по внедрению исламского банкинга реализуют в Ингушетии
В Ингушетии планируют на 90% решить проблему с двухсменным обучением в школах к 2025 году
Работа ингушского школьника признана лучшей на конкурсе «Краеведы России»
В столице Ингушетии почтили память Героя России Алихана Калиматова
Орден Мужества передали родителям погибшего на Украине военнослужащего из Ингушетии
За неделю огнеборцы Ингушетии 6 раз привлекались на тушение пожаров

Главное

Яндекс.Метрика

 