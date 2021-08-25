Ингушетию с рабочим визитом посетили сотрудники Музея истории ГУЛАГа

Директор музея Роман Романов и руководитель выставочного отдела Анна Редькина побывали в горах и башенных комплексах, встретились с уполномоченным по правам человека Ибрагимом Цечоевым, а также подобрали растения и камни, которые появятся в Саду Памяти около Музея истории ГУЛАГа.

Гости также посетили Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии, обсудили с коллегами совместные планы и передали книги издательской программы Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти.

«В Музее истории ГУЛАГа ежегодно проводятся мероприятия ко Дню памяти жертв депортации ингушского народа, в экспозиции представлена горсть ингушской земли, звучат стихи ингушских поэтов», — отметил Романов и поблагодарил председателя Ингушского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Марьям Яндиеву и общественного деятеля, одного из создателей паблика The Magas Times Ибрагима Костоева за помощь в организации поездки.