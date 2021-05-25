Ингушетию с сольным концертом посетит государственный ансамбль танца «Вайнах»

Концерт пройдет в рамках программы «Мы Россия!» федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» Министерства культуры страны.

Ансамбль «Вайнах» — самобытный творческий коллектив, популяризатор традиционной культуры коренных народов Северного Кавказа. Лауреат государственной премии правительства Российской Федерации.

«Проект «Гастроли национальных коллективов» послужит дальнейшему развитию взаимовыгодных партнерских отношений между коллективами, привлечет пристальное внимание широкого круга зрителей и знатоков к профессиональному народному искусству и будет способствовать успешному развитию этого направления в культуре России», — сказано в релизе.