Ингушетию в составе Генсовета «Единой России» будут представлять Глава республики и председатель горсовета Назрани
По итогам XX съезда «Единой России» в Москве в скором времени ожидается решение об избрании в состав Генерального совета партии Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, также республику в составе Генсовета будет представлять председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев.
Для Богатырёва это первый срок в Генсовете. В региональном отделении «Единой России» подтвердили газете «Ингушетия» информацию, а также пояснили, что данные решения Генсовета ещё не поступили, и что после получения указанных решений соответствующая информация будет размещена на официальных аккаунтах регионального отделения.
Напомним, съезд правящей партии утвердил состав Генерального совета «Единой России» в количестве 170 человек. Состав высшего органа обновился более чем наполовину, в него вошли представители из всех регионов.