Ингушетию в составе Генсовета «Единой России» будут представлять Глава республики и председатель горсовета Назрани

Для Богатырёва это первый срок в Генсовете. В региональном отделении «Единой России» подтвердили газете «Ингушетия» информацию, а также пояснили, что данные решения Генсовета ещё не поступили, и что после получения указанных решений соответствующая информация будет размещена на официальных аккаунтах регионального отделения.

Напомним, съезд правящей партии утвердил состав Генерального совета «Единой России» в количестве 170 человек. Состав высшего органа обновился более чем наполовину, в него вошли представители из всех регионов.