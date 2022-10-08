Ингушетию впервые посетила делегация Российского союза спортсменов

Визит именитых спортсменов является частью Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России».

Во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева состоялась пресс-конференция, в которой принял участие и первый заместитель председателя правительства республики Магомед Евлоев.

От имени Главы субъекта Махмуд-Али Калиматова, он поблагодарил гостей за визит, отметив, что Ингушетии развитию спорта и физической культуре уделяется большое внимание, создаются необходимые условия, открываются спортивные площадки, обустраиваются залы в образовательных учреждениях.

В ходе встречи представили РСС поделились впечатлениями о республике, оценили спортивные объекты, обменялись опытом, а ингушские спортсмены, в свою очередь, задали интересующие вопросы.

В завершение мероприятия состоялось награждение спортсменов медалями 30-летия Республики Ингушетия и почетными грамотами Российского союза спортсменов, сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», среди почетных гостей республики: Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы по вольной борьбе Давид Мусульбес; двукратная Олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы по фехтованию Татьяна Логунова; Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов; чемпион мира, президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов; боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров; призер Олимпийских игр 2000 года по вольной борьбе Адам Барахоев.