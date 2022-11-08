Ингушетию впервые посетит с гастролями театр кукол из Челябинской области

Творческий коллектив из Челябинской области впервые приедет в республику в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Ингушским юным зрителям артисты представят три спектакля: 14 ноября — «Маша и Медведь» по сказке Виктора Швембергера, 15 ноября — «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» по мотивам произведения Распе и Бюргера, 16 ноября — «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» по сказке Лилиан Муур.

Показы спектаклей состоятся в 11:30 и 14:00 мск.