Ингушетию впервые посетит с гастролями театр кукол из Челябинской области

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В Ингушетии с 14 по 16 ноября пройдут гастроли Озерского театра кукол «Золотой петушок», сообщила пресс-служба Ингушского государственного театра юного зрителя.

Творческий коллектив из Челябинской области впервые приедет в республику в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Ингушским юным зрителям артисты представят три спектакля: 14 ноября — «Маша и Медведь» по сказке Виктора Швембергера, 15 ноября — «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» по мотивам произведения Распе и Бюргера, 16 ноября — «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» по сказке Лилиан Муур.

Показы спектаклей состоятся в 11:30 и 14:00 мск.

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