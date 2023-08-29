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Ингушетию затянуло дымом от возгорания сухостоя в соседних регионах

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Причиной дыма, который наблюдался во вторник в Ингушетии, по предварительным данным, стали возгорание сухостоя на территории соседних регионов, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«Наиболее вероятной причиной задымления атмосферы, учитывая высокую сезонную температуру воздуха и пожароопасностью в степных районах, является занос дыма от возгораний сухостоя на территориях соседних регионов», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» проводится отбор проб воздуха в жилых зонах г. Магас, Назрань, Сунжа.

Отмечается, точная причина белой туманной дымки выясняется.

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