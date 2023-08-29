Ингушетию затянуло дымом от возгорания сухостоя в соседних регионах
Причиной дыма, который наблюдался во вторник в Ингушетии, по предварительным данным, стали возгорание сухостоя на территории соседних регионов, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
«Наиболее вероятной причиной задымления атмосферы, учитывая высокую сезонную температуру воздуха и пожароопасностью в степных районах, является занос дыма от возгораний сухостоя на территориях соседних регионов», — рассказал собеседник.
По его словам, на данный момент специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» проводится отбор проб воздуха в жилых зонах г. Магас, Назрань, Сунжа.
Отмечается, точная причина белой туманной дымки выясняется.