Ингушетию затянуло дымом от возгорания сухостоя в соседних регионах

«Наиболее вероятной причиной задымления атмосферы, учитывая высокую сезонную температуру воздуха и пожароопасностью в степных районах, является занос дыма от возгораний сухостоя на территориях соседних регионов», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» проводится отбор проб воздуха в жилых зонах г. Магас, Назрань, Сунжа.

Отмечается, точная причина белой туманной дымки выясняется.