«Ингушмелиоводхоз» предупреждает о пуске воды в Алханчуртский канал 24 апреля

«Просим граждан проживающих в близи канала присматривать за своими детьми и соблюдать правила безопасности», — отметили в ФГБУ «Ингушмелиоводхоз».

Напомним, АМООС — Алханчуртская межреспубликанская оросительно-обводнительная система, проходит по территории Северной Осетии, Ингушетии и Чечни в Алханчуртской долине. Водозабор канала — в реке Терек. Разделяется на Западную и Восточную ветви. Длина канала до разделения на ветви составляет 66,4 км, полная длина вместе с ветвями — 182,4 км.

Решение о строительстве канала было принято в 1924 году, а уже в 1927 году инженер Калиманов представил в Северо-Кавказское краевое земельное управление проект строительства АМООС, принятие которого отстоял Али Горчханов, председатель исполнительного комитета областного совета Ингушской автономной области.

Масштабные строительные работы начались в 1928 году и продолжались одиннадцать лет. Канал был спроектирован и возведен таким образом, что не только идеально вписывался в сложный рельеф местности, но и использовал его особенности, в результате чего вода подавалась на орошаемые территории самотеком, без насосных станций. Его по праву называли «жемчужиной всех ирригационных систем на Северном Кавказе».