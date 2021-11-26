«ИнгушрегионВодоканал» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства
Прокуратура Сунженского района республики оштрафовала ГУП «ИнгушрегионВодоканал» на 100 тыс. рублей за прием на работу бывшего правоохранителя, не уведомив об этом МВД по региону.
Согласно антикоррупционному законодательству, работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Между тем, в ходе проверки установлено, что дознаватель ОД МО МВД России по городу Назрани, уволенный со службы в апреле 2020 года, трудоустроен начальником отдела кадров в ГУП «ИнгушрегионВодоканал». При этом, уведомление о заключении с бывшим государственным служащим трудового договора в МВД по Ингушетии не направлялось, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции.
В связи с этим, прокуратурой района в отношении предприятия возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП России, по результатам рассмотрения которого юридическому лицу назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, в адрес директора предприятия было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.