«ИнгушрегионВодоканал» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства

Согласно антикоррупционному законодательству, работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Между тем, в ходе проверки установлено, что дознаватель ОД МО МВД России по городу Назрани, уволенный со службы в апреле 2020 года, трудоустроен начальником отдела кадров в ГУП «ИнгушрегионВодоканал». При этом, уведомление о заключении с бывшим государственным служащим трудового договора в МВД по Ингушетии не направлялось, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции.

В связи с этим, прокуратурой района в отношении предприятия возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП России, по результатам рассмотрения которого юридическому лицу назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, в адрес директора предприятия было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.