Штраф

«Ингушрегионводоканал» оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушения закона при эксплуатации очистных сооружений

0

Государственное унитарное предприятие «Ингушрегионводоканал» по результатам проверки Малгобекской городской прокуратуры оштрафовано на 100 тыс. руб. за нарушения закона при эксплуатации очистных сооружений, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что очистные сооружения, расположенные в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района и эксплуатируемые ГУП «Ингушрегионводоканал», функционируют в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и водного законодательства.

Образцы воды, изъятой для исследования с очистных сооружений, не соответствуют СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и относятся к категории умеренно опасные.

Превышение нормы микробиологических показателей свидетельствует о неэффективности работы очистных сооружений на всех стадиях очистки и отсутствии должного контроля качества сбрасываемых вод.

В нарушение указанных требований закона, канализационные воды после прохождения всех этапов очистки с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ и в отсутствие специального разрешения на сброс в водный объект стекают в канал, идущий в сторону реки Ачалучка.

В адрес руководителя ГУП «Ингушрегионводоканал» внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.5. и ч. 1 ст. 8.14 КоАП России.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 100 тыс. рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Не прошедшим медосвидетельствование могут запретить приобретать огнестрельное оружие
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
Праздничные концерты, выставки и конкурсы пройдут в Ингушетии в День России
Ингушские поэты-песенники к 30-летию республики напишут новые произведения
Второе высшее образование в области искусств могут сделать бесплатным
Более десятка дорог размыто в ингушском селе Инарки из-за обильных осадков
Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» запустила кастинг для участия в новом реалити-шоу «Стрелок»
Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию по предупреждению преступлений в отношении детей
Студентка ИнгГУ стала финалисткой всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка»
По темпам сева зерновых культур в Ингушетии лидируют аграрии Назрановского района
В Назрановском районе Ингушетии обсудили меры по обеспечению призыва на военную службу

Главное

Яндекс.Метрика

 