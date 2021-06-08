«Ингушрегионводоканал» оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушения закона при эксплуатации очистных сооружений

Установлено, что очистные сооружения, расположенные в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района и эксплуатируемые ГУП «Ингушрегионводоканал», функционируют в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и водного законодательства.

Образцы воды, изъятой для исследования с очистных сооружений, не соответствуют СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и относятся к категории умеренно опасные.

Превышение нормы микробиологических показателей свидетельствует о неэффективности работы очистных сооружений на всех стадиях очистки и отсутствии должного контроля качества сбрасываемых вод.

В нарушение указанных требований закона, канализационные воды после прохождения всех этапов очистки с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ и в отсутствие специального разрешения на сброс в водный объект стекают в канал, идущий в сторону реки Ачалучка.

В адрес руководителя ГУП «Ингушрегионводоканал» внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.5. и ч. 1 ст. 8.14 КоАП России.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 100 тыс. рублей.