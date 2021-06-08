«Ингушрегионводоканал» оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушения закона при эксплуатации очистных сооружений
Государственное унитарное предприятие «Ингушрегионводоканал» по результатам проверки Малгобекской городской прокуратуры оштрафовано на 100 тыс. руб. за нарушения закона при эксплуатации очистных сооружений, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Установлено, что очистные сооружения, расположенные в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района и эксплуатируемые ГУП «Ингушрегионводоканал», функционируют в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и водного законодательства.
Образцы воды, изъятой для исследования с очистных сооружений, не соответствуют СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и относятся к категории умеренно опасные.
Превышение нормы микробиологических показателей свидетельствует о неэффективности работы очистных сооружений на всех стадиях очистки и отсутствии должного контроля качества сбрасываемых вод.
В нарушение указанных требований закона, канализационные воды после прохождения всех этапов очистки с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ и в отсутствие специального разрешения на сброс в водный объект стекают в канал, идущий в сторону реки Ачалучка.
В адрес руководителя ГУП «Ингушрегионводоканал» внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.5. и ч. 1 ст. 8.14 КоАП России.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 100 тыс. рублей.