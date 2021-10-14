«Ингушрегионводоканал» сообщил о крупной аварии на водопроводе в Сунже
В городе Сунже отключили воду в связи с аварией на магистральном водопроводе, сообщили газете «Ингушетия» в ГУП «Ингушрегионводоканал».
«По заявке администрации Сунжи по причине крупной аварии на нагнетающей трубе, подающей воду муниципалитету, накануне в 22:30 приостановлена подача питьевой воды населению большей части города», — сказал собеседник издания.
По его словам, на месте ЧП работает аварийная бригада предприятия.
Восстановительные работы планируется завершить к 14:00.