Зарплата

«Ингушрегионводоканал» задолжал своим работникам более 29 млн рублей

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В ликвидированном в августе этого года ГУП «Ингушрегионводоканал» с января по настоящее время не выплачена зарплата и иные установленные законом выплаты, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 29 млн рублей.

Об этом исполняющему обязанности главы следственного управления СКР по республике Шамилю Котиеву на выездном приеме граждан в Сунженском районе рассказали работники предприятия.

Он, выслушав заявителей, дал поручение подчиненным зафиксировать сообщение в книге регистрации сообщений о преступлениях и в кратчайшие сроки провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК России.

«По итогам приема исполняющий обязанности руководителя управления отметил, что расследование преступлений по фактам невыплаты заработной платы является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе ведомства.

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