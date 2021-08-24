Ингушская артистка Хадижа Бекова — лауреат первой степени фестиваля «Российский берег. Летний марафон»
Артистка оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Хадижа Бекова стала лауреатом первой степени IV Международного фестиваля искусств «Российский берег. Летний марафон» в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».
Как сообщила пресс-служба ингушской филармонии, директору учреждения Руслану Куштову оргкомитет выразил благодарность «за весомый вклад в развитие творчества, за профессиональные качества, проявленные при подготовке участников конкурса».
Организатором фестиваля, который прошел в дистанционно в Центре народного творчества Крыма, стал международный форум искусств Grand Art при поддержке Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» (г. Москва).