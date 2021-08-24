Фестиваль

Ингушская артистка Хадижа Бекова — лауреат первой степени фестиваля «Российский берег. Летний марафон»

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Артистка оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Хадижа Бекова стала лауреатом первой степени IV Международного фестиваля искусств «Российский берег. Летний марафон» в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».

Как сообщила пресс-служба ингушской филармонии, директору учреждения Руслану Куштову оргкомитет выразил благодарность «за весомый вклад в развитие творчества, за профессиональные качества, проявленные при подготовке участников конкурса».

Организатором фестиваля, который прошел в дистанционно в Центре народного творчества Крыма, стал международный форум искусств Grand Art при поддержке Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» (г. Москва).

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