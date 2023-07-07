Ингушская автономная область была образована 99 лет назад

«Близится юбилейная дата образования нашей автономии. В следующем 2024 году согласно распоряжению Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича мы будем отмечать знаменательную дату — 100-летие образования Ингушской автономии. Для проведения на высоком уровне этого важного общественно-политического мероприятия в республике ведется работа по подготовке всех значимых социально-экономических, культурных, спортивных и иных мероприятий», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, столетний юбилей образования Ингушской автономной области — государственности ингушского народа — это дата, которая заслуженно отмечается на уровне России с представлением всех исторических этапов развития ингушского общества и широким ознакомлением со всеми культурно-экономическими достижениями ингушского народа в различных областях. «И мы должны сделать все возможное, чтобы достойно представить Республику Ингушетия», — считает руководитель субъекта.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что идем по пути эффективного развития региона, улучшения жизни людей, повышения благосостояния, решения социальных проблем. Ингушский народ стремится к сохранению и укреплению своей государственности, дальнейшему развитию связей с федеральным центром и всеми народами России. Всех нас объединяет гордость за нашу республику, любовь к своей малой Родине и ответственность за ее судьбу», — добавил Калиматов.

Глава поздравил жителей республики с этой исторической датой, пожелав мира, благополучия и больших успехов во всех добрых начинаниях и делах.