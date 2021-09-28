Фестиваль

Ингушская делегация представила республику на Фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму

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Ингушская делегация представила республику на Фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму. Мероприятие состоялось в Алуште, на центральном стадионе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие министр культуры республики Темерлан Дзейтов и министр по физической культуре и спорту Али Дошхоклоев. Также в открытии приняли участие представители Министерства спорта РФ, руководство Республики Крым и представители регионов — участников фестиваля.

В ходе торжественного открытия состоялось шествие спортивных команд и культурных делегаций регионов — участников фестиваля, а также церемония зажжения чаши — символа спортивных побед и достижений.

В культурной программе принимали участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы, государственные ансамбли песни и танца, победители и лауреаты всероссийских и национальных песенных конкурсов и фестивалей, представляющие субъекты Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Ингушетию представили солисты Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», которые исполнили один из своих лучших хореографических номеров — танец «Рассвет в горах».

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в целях сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России.

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