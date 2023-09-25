Ингушская делегация представила республику на форуме «Историко-культурное наследие России»

Как сообщил источник информации, в состав делегации вошли министр культуры Залина Льянова, худрук Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзакова, глава Джейрахского района Ахмед Льянов, и. о. министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев.

Двухдневный форум проходил в дагестанской столице Махачкале и в Дербенте. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила, что обсуждаемые на форуме темы должны быть в поле зрения органов власти и на федеральном, и на региональном уровне. Участники тематических секций обсудили поддержку на государственном уровне многонациональной культуры России в целях укрепления и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, развития исторических поселений, а также межнационального, межкультурного и межконфессионального взаимодействия и добрососедства государств и народов.

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова отметила, что сохранение культурно-исторического наследия, облика исторических памятников требует постоянного совершенствования государственных экономических и правовых механизмов, добавили в пресс-службе Минкультуры.