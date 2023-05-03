Ингушская делегация представила республику на форуме «Школа Героя» в Волгограде

По словам собеседника, в форуме приняли участие представители пяти общеобразовательных учреждений: лицея № 1 и десятой школы Назрани, четвертой школы города Сунжи, второй школы с. п. Плиево и двенадцатой школы с. п. Инарки.

Организовало мероприятие, посвященное патриотическим проектам для молодежи, Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России и администрации Волгоградской области.

Трехдневная программа включала образовательные экскурсии по памятным местам Волгограда, возложение цветов к Вечному огню, посещение школьных музеев и исторического парка «Россия — Моя история».