Ингушская делегация представила республику на форуме «Школа Героя» в Волгограде
Делегация Ингушетии представила республику на Всероссийском форуме «Школа Героя», который состоялся в городе-герое Волгограде, рассказали нашему изданию в региональном штабе «Юнармии».
По словам собеседника, в форуме приняли участие представители пяти общеобразовательных учреждений: лицея № 1 и десятой школы Назрани, четвертой школы города Сунжи, второй школы с. п. Плиево и двенадцатой школы с. п. Инарки.
Организовало мероприятие, посвященное патриотическим проектам для молодежи, Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России и администрации Волгоградской области.
Трехдневная программа включала образовательные экскурсии по памятным местам Волгограда, возложение цветов к Вечному огню, посещение школьных музеев и исторического парка «Россия — Моя история».