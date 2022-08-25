Ингушская делегация представит народное творчество в Чечне

Проект, площадками которого станут одно из живописнейших горных мест Чечни — Шаройский историко-архитектурный башенный комплекс и Национальная библиотека имени А. Айдамирова в г. Грозном, покажет многообразие культур и традиций народов нашей страны и красоту традиционных кавказских свадебных обрядов.

Народное искусство Ингушетии здесь представят хореографический ансамбль «Мужичи» Дома культуры с. п. Мужичи под руководством заслуженного работника культуры Ингушетии Османа Итазова и Маден Экажевой, и вокалисты Адам Оздоев и Лолита Хашагульгова.

В рамках проекта в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени А. Айдамирова состоится круглый стол «Нематериальное культурное наследие как фактор национальной идентичности. Свадебные обряды народов Кавказа». Его участниками станут заместитель директора РДНТ Марем Котиева и начальник отдела этнографии Султан Мерешков.

Современные форматы мероприятий позволят привлечь максимально возможное количество зрителей, а главное — детей, подростков, молодежь.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».