Ингушская делегация представляет республику на фестивале «Горцы» в Дагестане

Участниками мероприятия, которое реализуется в рамках нацпроекта «Культура», стали творческие коллективы не только из регионов Северного Кавказа и России, но и из таких стран, как Мексика, Иран, Азербайджан, Индия, Италия, Беларусь и другие. Дагестан представляют более 50 фольклорных коллективов.

Как отметили организаторы фестиваля, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции этот масштабный смотр народной культуры проходит без зрителей, со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Записи выступлений будут показаны по дагестанскому телевидению, а также ведутся прямые трансляции на YouTube-канале и в соцсетях Республиканского дома народного творчества Дагестана.

Ингушетию на фестивале, помимо прочих, представляет детский хореографический ансамбль «Лоаман оаз» из сельского поселения Мужичи, которым руководит Осман Итазов. Коллектив наряду со своими репертуарными танцами покажет зрителям театрально-хореографическую композицию «Встреча невесты».

Программа фестиваля «Горцы» как всегда яркая и насыщенная. В его рамках пройдут гала-концерт «Моя Россия — мой Дагестан», Арт-фолк площадка, фестиваль масок, концерт «Фестивальные открытки», конкурс народного танца памяти Д. Муслимова, праздники циркового искусства, народного костюма, выставки мастеров с мастер-классами и другие мероприятия.

Зрители в режиме онлайн могут посмотреть представление дагестанских канатоходцев, познакомиться с выставкой национального костюма и коллекцией кукол, погрузиться в атмосферу традиционной свадьбы каждого из народов Северного Кавказа.

«Фестиваль оставит яркие незабываемые впечатления о многообразии и самобытности этнокультуры народов России», — обещают организаторы мероприятия.

Напомним, международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» проводится в Дагестане с 2004 года, с 2012 года фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО.