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Ингушская делегация представляет республику на форуме в Геленджике

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Творческая делегация во главе с директором Республиканского дома народного творчества Ингушетии Ильясом Евлоевым представляет республику седьмом Международном научном форуме «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие стартовало сегодня в Геленджике Краснодарского края и продлится до 26 сентября.

Форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» выступает в качестве ежегодной международной и межрегиональной платформы для диалога представителей науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и институтов гражданского общества с целью формирования научно-методического обеспечения государственной культурной политики, а также политики в сфере межнационального взаимодействия, охраны и использования культурного наследия.

В культурной программе примут участие солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева и артисты Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас».

Форум проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва при финансовой поддержке Минкультуры России.

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