Ингушская делегация представляет республику на Северо-Кавказском фестивале молодежи в Нальчике

Участниками фестиваля, который стартовал 14 сентября и продлится до 17 числа, стали лидеры и активисты молодежных движений, представители творческой молодежи из 10 субъектов Российской Федерации. В регион приехали делегации из Татарстана, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Ставропольского края, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Северной Осетии, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Началось мероприятие в Нальчике с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в память о бойцах, погибших в Великой Отечественной войне. Затем около 3 тысяч молодых людей с государственными флагами прошли маршем в поддержку Президента России и российской армии по главной аллее Атажукинского парка. Молодежный марш прошел под девизом «Солидарность! Единство! Патриотизм!».

Молодежные мероприятия (творческие вечера, конкурсы, встречи) проходят на площадках Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова, в новых скверах Нальчика. Для гостей силами муниципалитетов организованы историко-краеведческие экскурсии.

Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» в составе творческой делегации Ингушетии принял участие в концертной программе, исполнив «Парный танец». Зрители восторженно встретили выступление ингушских артистов, сообщила пресс-служба творческого коллектива.