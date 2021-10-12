Ингушская делегация примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Главной темой форума станут «Культурные коды новой реальности». Участники дискуссий обсудят глобальные вопросы культурного взаимодействия, опыт цифровизации культурных учреждений, а также успешные культурные проекты и инициативы, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии коронавирусной инфекции.

В 2021 году форум представит несколько масштабных программ. Деловую программу составят 14 секций, посвященных разным областям культурной деятельности, три тематических трека, а также другие официальные мероприятия.

В «Профессиональный поток», где примет участие и Темерлан Дзейтов, также войдут программа деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества и церемонии вручения премий.

«Общественный поток» ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется вопросами культуры и искусства. В эту программу войдут лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. Попасть на мероприятия «Общественного потока» можно будет бесплатно по электронным билетам, доступным после регистрации на форуме.

Также многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Санкт-Петербурга пройдут в рамках фестивальной программы. Основной площадкой форума станет Главный штаб Государственного Эрмитажа.

Подробнее о Санкт-Петербургском международном культурном форуме читайте на официальном сайте www. culturalforum. ru.