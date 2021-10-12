Форум

Ингушская делегация примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме

0

Делегация творческой интеллигенции из Ингушетии во главе с министром культуры Темерланом Дзейтовым примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 11 по 13 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Главной темой форума станут «Культурные коды новой реальности». Участники дискуссий обсудят глобальные вопросы культурного взаимодействия, опыт цифровизации культурных учреждений, а также успешные культурные проекты и инициативы, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии коронавирусной инфекции.

В 2021 году форум представит несколько масштабных программ. Деловую программу составят 14 секций, посвященных разным областям культурной деятельности, три тематических трека, а также другие официальные мероприятия.

В «Профессиональный поток», где примет участие и Темерлан Дзейтов, также войдут программа деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества и церемонии вручения премий.

«Общественный поток» ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется вопросами культуры и искусства. В эту программу войдут лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. Попасть на мероприятия «Общественного потока» можно будет бесплатно по электронным билетам, доступным после регистрации на форуме.

Также многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Санкт-Петербурга пройдут в рамках фестивальной программы. Основной площадкой форума станет Главный штаб Государственного Эрмитажа.

Подробнее о Санкт-Петербургском международном культурном форуме читайте на официальном сайте www. culturalforum. ru.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гендиректор стройфирмы в Ингушетии подозревается в мошенничестве на сумму более 700 тыс. руб.
В Назрани широко отпразднуют 240-летие города
В краеведческом музее Ингушетии прошел день открытых дверей для кадетов
В домах культуры Ингушетии прошли мероприятия, посвященные битве за Кавказ в Великой Отечественной войне
За успешную борьбу с Covid-19 регионы получат специальные гранты на развитие системы здравоохранения
В Ингушетии продолжается прием заявок на конкурс эскизов эмблемы празднования 30-летия возрождения ингушской государственности
В Ингушетии продолжается ремонт автомобильной дороги протяженностью 7 км
Ингушский ТЮЗ представит в Чебоксарах спектакль по повести Бориса Шадыжева «В седой древности»
Президент России Владимир Путин поздравил жителя Ингушетии Василия Буравлёва с 90-летием
В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма
Ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов проведёт промежуточный бой против Джеймса Балларда 16 октября

Главное

Яндекс.Метрика

 