Фестиваль

Ингушская делегация принимает участие в фестивале «На высоте» в Ставрополе

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Ингушская делегация во главе с исполняющим обязанности руководителя субъекта Владимиром Сластениным в Ставрополе приняла участие в открытии I Всероссийского фестиваля работающей молодежи «На высоте».

Событие приурочено ко дню Ставропольского края и 245-летию города Ставрополя, как и ряд других мероприятий.

Сластенин поздравил руководство и жителей края с праздником, подчеркнув, что в регионе уделяют большое внимание социально значимым проектам, развитию туризма, агропромышленному комплексу, успешно реализуя масштабные мероприятия в этих направлениях.

«Это замечательный край, сохраняющий в себе богатые урожаи, целебные минеральные источники и красивую природу. Ставрополье и Ингушетию всегда объединяли теплые узы дружбы и взаимопонимания. Выражаю надежду, что эти связи и впредь будут развиваться и углубляться на благо наших народов, во имя процветания нашего общего дома — России», — цитирует исполняющего обязанности Главы республики его пресс-служба.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», 15-19 сентября на Ставрополье проходи первый Всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте».

В форуме творческого поиска и свежих идей, обмена знаниями и опытом принимают участие около 2 тыс. молодых талантов из различных регионов России, а также из ДНР и ЛНР.

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