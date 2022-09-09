Ингушская делегация принимает участие в культурном проекте в Чечне

Старт официальному открытию проекта был дан накануне в Шаройском историко-архитектурном башенном комплексе Чеченской Республики. Осуществляется проект в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

«Это масштабное мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России, с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», — рассказала художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова, возглавляющая ингушскую делегацию.

По ее словам, в Шарой приехали этнографические и фольклорные ансамбли, коллективы народной песни, музыки и танца, мастера декоративно-прикладного искусства, ученые, фольклористы, деятели культуры и искусства из Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии, Адыгеи, Краснодарского края и Чеченской Республики.

Гости стали зрителями и участниками чеченского свадебного обряда «Ловзар», элементы которого были здесь воспроизведены со всем тщанием.

«Наблюдая за церемонией выхода невесты из родительского дома, церемонией встречи гостей, прибытием гонца со свадебной занавеской «кирхьа», а также церемонией встречи родственниками жениха свадебного кортежа с невестой, обрядом «развязывания языка» невесте и церемонией её вывода к роднику, можно было еще раз убедиться в том, насколько близки обряды и традиции ингушского и чеченского народов», — отметила Абдурзакова.

В рамках проекта в Шарое уже выступили заслуженный артист Ингушетии Адам Оздоев и солистка филармонии имени А. Хамхоева Лолита Хашагульгова. Их дуэт был тепло встречен зрителями. Также на мероприятии выступит детский хореографический ансамбль «Мужичи». Воспитанники заслуженного работника культуры Ингушетии Османа Итазова и Маден Экажевой примут участие в ярком театрализованном действе, которое станет продолжением праздника.

По словам Асет Абдурзаковой, проект, собравший в Чеченской Республике представителей разных регионов, направлен на сохранение и популяризацию древних традиций и обрядов, нематериального культурного наследия народов России, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение семейных ценностей, воспитание нравственных и патриотических качеств в сознании подрастающего поколения, а также на приобщение молодежи к занятиям самодеятельным художественным творчеством.

В рамках проекта «Традиционный обрядовый праздник чеченского народа «Ловзар» в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени А. Айдамирова состоится круглый стол «Нематериальное культурное наследие, как фактор национальной идентичности. Свадебные обряды народов Кавказа». В нем примут участие заместитель директора РДНТ Ингушетии Марем Котиева и заведующий отделом этнографии Султан Мерешков.