Память

Ингушская делегация приняла участие в церемонии открытия Сада Памяти в Музее истории ГУЛАГа

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Ингушская делегация, в числе которой были сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий республики, приняла участие в церемонии открытия Сада Памяти в Музее истории ГУЛАГа, сообщила пресс-служба МКЖР.

Сад Памяти — продолжение экспозиции Музея истории ГУЛАГа, пространство, посвящённое памяти о людях, пострадавших от массовых репрессий. В саду представлены мемориальные группы из природных камней, деревьев и кустарников, привезённых из мест бывших лагерей, расстрелов и депортаций. Многие растения посажены родственниками жертв репрессий в память о своих близких. В центре сада установлена подлинная наблюдательная вышка, привезена из бывшего лагеря «Днепропетровский» в Магаданской области.

В саду есть мемориальная зона, хранящая память о жертвах из Ингушетии. Здесь не только высажены деревья, но и установлены надмогильные памятники «чурты», привезенные из селения Яндиево (ныне Дачное Пригородного района Северной Осетии), места депортации Ингушей 23 февраля 1944 года в Казахстан и Среднюю Азию. Чурты расколоты на части — их срывали с кладбищ и использовали в качестве строительного материала, что передает страшную суть и атмосферу того времени.

В церемонии также приняли участие руководитель постпредства республики при Президенте России Муслим Оздоев и исполняющий обязанности вице-премьера региона Магомед Евлоев. Вместе с послом Казахстана Ермеком Кошербаевым они посетили мемориальную зону Ингушетии.

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