Ингушская делегация приняла участие в сессии Бессмертного полка России «Вместе Za правду!»
Представители Ингушетии приняли участие в патриотической сессии Бессмертного полка России «Вместе Za правду!», которая состоялась на площадке пятигорского центра «Машук», сообщили нашему изданию в региональном штабе «Юнармии».
Участниками мероприятия стали руководитель Ингушского регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» Ибрагим Барахоев, руководитель исполкома регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» Юсуп Ахильгов, директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» Мадина Богатырева, ее заместитель Батыр Эгиев, руководитель регионального отделения Поискового движения России Беслан Дзейтов, поисковик Магомед Боков.
По словам собеседника «Ингушетии», в рамках сессии, которую открыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Ибрагим Барахоев и Мадина Богатырева рассказали о взаимодействии патриотических организаций, действующих на территории республики.
Участники мероприятия обсудили вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, возможности взаимодействия бойцов специальной военной операции со школьниками и студентами, а также другие темы.
Как рассказала Мадина Богатырева, особое впечатление на нее произвел показ документального фильма «Битва за Кавказ: несломленный хребет», который напомнил ей об отце, Богатыреве Салмане Бексултановиче. Когда ему было 11 лет, он помог обезвредить под Малгобеком немецкого радиста. Незаконно репрессированный в 1944 году, он оказался единственным из семьи, кто выжил. Но не озлобился, и тот факт, что сейчас четверо его внуков являются участниками СВО, говорит о том, что он был настоящим патриотом своей страны.