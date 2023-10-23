Ингушская делегация приняла участие в сессии Бессмертного полка России «Вместе Za правду!»

Участниками мероприятия стали руководитель Ингушского регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» Ибрагим Барахоев, руководитель исполкома регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» Юсуп Ахильгов, директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» Мадина Богатырева, ее заместитель Батыр Эгиев, руководитель регионального отделения Поискового движения России Беслан Дзейтов, поисковик Магомед Боков.

По словам собеседника «Ингушетии», в рамках сессии, которую открыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Ибрагим Барахоев и Мадина Богатырева рассказали о взаимодействии патриотических организаций, действующих на территории республики.

Участники мероприятия обсудили вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, возможности взаимодействия бойцов специальной военной операции со школьниками и студентами, а также другие темы.

Как рассказала Мадина Богатырева, особое впечатление на нее произвел показ документального фильма «Битва за Кавказ: несломленный хребет», который напомнил ей об отце, Богатыреве Салмане Бексултановиче. Когда ему было 11 лет, он помог обезвредить под Малгобеком немецкого радиста. Незаконно репрессированный в 1944 году, он оказался единственным из семьи, кто выжил. Но не озлобился, и тот факт, что сейчас четверо его внуков являются участниками СВО, говорит о том, что он был настоящим патриотом своей страны.