Ингушская делегация приняла участие в слете проекта Движения первых «Хранители истории»

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, участники из 77 регионов России встретились в городе -герое и совершили экскурсии по местам, которые являются свидетелями важных исторических событий.

От региона в слете приняли участие вместе с наставником Фатимой Картоевой четыре студента Северо_Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова: Рустам Имнеев, Зелимхан Эсмурзиев, Радмир Евлоев и Джамалейл Бекбузаров.

Отметим, что сохранение исторического наследия является важной задачей для Движения первых и надеемся, что каждый участник слета нашел вдохновение, приобрел новые знания и впечатления.