Ингушская диаспора г. Алматы планирует открыть этнографический музей

Как сообщили в Миннаце республики, об этом заявил руководитель ингушского центра Али Хамхоев.

Первое подобного рода учреждение в Казахстане займётся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры ингушей, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.