Ингушская диаспора г. Алматы планирует открыть этнографический музей
Ингушская диаспора г. Алматы планирует открытие этнографического музея с целью сохранения культурного наследия народа в Казахстане.
Как сообщили в Миннаце республики, об этом заявил руководитель ингушского центра Али Хамхоев.
Первое подобного рода учреждение в Казахстане займётся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры ингушей, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.