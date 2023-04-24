Диаспора

Ингушская диаспора г. Алматы планирует открыть этнографический музей

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Ингушская диаспора г. Алматы планирует открытие этнографического музея с целью сохранения культурного наследия народа в Казахстане.

Как сообщили в Миннаце республики, об этом заявил руководитель ингушского центра Али Хамхоев.

Первое подобного рода учреждение в Казахстане займётся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры ингушей, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.

 

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