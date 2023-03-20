Ингушская «Экосистема» вместо строительства мусорного полигона сбрасывала отходы на почву

«При выезде на место свалки оказалось, что данный участок площадью 5 га выделен регоператору для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. В нарушение правил осуществлялось несанкционированное размещение отходов, которые сбрасывались в недра и на почву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого свалка загорелась, и дым от горящих отходов несколько дней отравлял жителей соседнего Малгобека.

«Для принятия необходимых мер информацию направят в Росприроднадзор, Россельхознадзор, прокуратуру, а также в администрацию города Малгобека», — добавили в природоохранном ведомстве.

Ранее, еще в 2021 году, в Минприроды республики заявляли, что с региональным оператором ООО «Экосистема» через суд будет расторгнуто соглашение на вывоз мусора из-за нарушений условий контракта. Поводом для принятия такого решения послужило множество жалоб, а также существенные нарушения в рамках заключенного соглашения.