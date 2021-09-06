Ингушская филармония открывает проект «Музыкальная гостиная. Вечер романса»

24 сентября в Малом зале Летнего амфитеатра состоится первый концерт, в котором лучшие произведения жанра под аккомпанемент фортепьяно, гитары и скрипки исполнят Любовь Барахоева, Индира Хачубарова, Белла Базоркина, Зара Базоркина, Лолита Хашагульгова, Магомед Балаев, Рамзан Хаджаев, Мекка Барахоева, Хава Евлоева.

Начало концерта — в 15:00.