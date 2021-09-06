Ингушская филармония открывает проект «Музыкальная гостиная. Вечер романса»

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Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева открывает новый проект — «Музыкальная гостиная. Вечер романса», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

24 сентября в Малом зале Летнего амфитеатра состоится первый концерт, в котором лучшие произведения жанра под аккомпанемент фортепьяно, гитары и скрипки исполнят Любовь Барахоева, Индира Хачубарова, Белла Базоркина, Зара Базоркина, Лолита Хашагульгова, Магомед Балаев, Рамзан Хаджаев, Мекка Барахоева, Хава Евлоева.

Начало концерта — в 15:00.

Мероприятие проходит в рамках масштабного всероссийского проекта «Пушкинская карта». Обладатели этой карты могут приобрести билеты на официальном сайте филармонии, на «Яндекс. Афиша» или на портале «PRO Культура РФ».

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