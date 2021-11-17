Ингушская филармония приглашает жителей региона к просмотру концерта «Бека пандар, ека оаз» в онлайн-формате

По словам собеседника газеты «Ингушетия», в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции филармония неоднократно была вынуждена переносить свои концерты. Но, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, артисты продолжают работу, они репетируют и развивают новые проекты, готовятся к встрече со зрителями в концертном зале.

В планах филармонии — в декабре, если позволят условия, провести два базовых концерта «Бека пандар, ека оаз», в программу которого включены шедевры национальной фольклорной музыки, а также обновленную версию «Вечера романса».