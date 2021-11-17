Концерт

Ингушская филармония приглашает жителей региона к просмотру концерта «Бека пандар, ека оаз» в онлайн-формате

0

Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева приглашает жителей Ингушетии к просмотру концерта «Бека пандар, ека оаз» в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам собеседника газеты «Ингушетия», в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции филармония неоднократно была вынуждена переносить свои концерты. Но, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, артисты продолжают работу, они репетируют и развивают новые проекты, готовятся к встрече со зрителями в концертном зале.

В планах филармонии — в декабре, если позволят условия, провести два базовых концерта «Бека пандар, ека оаз», в программу которого включены шедевры национальной фольклорной музыки, а также обновленную версию «Вечера романса».

А сегодня всем любителям национального фольклора ингушская филармония предоставляет возможность посмотреть телевизионную версию концерта «Бека пандар, ека оаз» продолжительностью более часа от 29 февраля 2020 года на YouTube-канале.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Госдуме одобрили социально значимые поправки «Единой России» ко второму чтению бюджета
До конца 2021 года в столице Ингушетии будут благоустроены 5 общественных территорий
Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки
Весной 2022 года в столице Ингушетии зацветут 30 тыс. тюльпанов
Ингушский театр юного зрителя представит в Пятигорске два спектакля
В Совете Федерации проходят дни Ингушетии
В Малгобекском районе Ингушетии активизируют работу по розыску уклонистов от военной службы
Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на выставку «Времена года»
Отдых на Новый год в СКФО оказался самым доступным в Ингушетии
Мэрия Карабулака Ингушетии организовала масштабную обрезку деревьев
Энергетики проводят в Ингушетии рейдовые мероприятия по улучшению платежной дисциплины населения

Главное

Яндекс.Метрика

 