Ингушская филармония приглашает жителей региона к просмотру концерта «Бека пандар, ека оаз» в онлайн-формате
Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева приглашает жителей Ингушетии к просмотру концерта «Бека пандар, ека оаз» в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе учреждения.
По словам собеседника газеты «Ингушетия», в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции филармония неоднократно была вынуждена переносить свои концерты. Но, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, артисты продолжают работу, они репетируют и развивают новые проекты, готовятся к встрече со зрителями в концертном зале.
В планах филармонии — в декабре, если позволят условия, провести два базовых концерта «Бека пандар, ека оаз», в программу которого включены шедевры национальной фольклорной музыки, а также обновленную версию «Вечера романса».
А сегодня всем любителям национального фольклора ингушская филармония предоставляет возможность посмотреть телевизионную версию концерта «Бека пандар, ека оаз» продолжительностью более часа от 29 февраля 2020 года на YouTube-канале.