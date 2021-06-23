Ингушская футбольная команда «Ангушт» сыграет на своем поле с «Динамо-Махачкала»

Как сообщил ingfootball. ru , ФК «Ангушт» примет на своем поле дагестанскую команду «Динамо-Махачкала».

Футбольная дружина из Назрани в трех играх набрала 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Махачкалинцы с 2 баллами после четырех матчей занимают предпоследнее, десятое место.