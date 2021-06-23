Ингушская футбольная команда «Ангушт» сыграет на своем поле с «Динамо-Махачкала»
Сегодня, 23 июня, в 18 часов на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева в Назрани пройдет матч первенства третьей лиги зоны ЮФО-СКФО.
Как сообщил ingfootball. ru, ФК «Ангушт» примет на своем поле дагестанскую команду «Динамо-Махачкала».
Футбольная дружина из Назрани в трех играх набрала 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Махачкалинцы с 2 баллами после четырех матчей занимают предпоследнее, десятое место.