Футбол

Ингушская футбольная команда «Ангушт» сыграет на своем поле с «Динамо-Махачкала»

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Сегодня, 23 июня, в 18 часов на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева в Назрани пройдет матч первенства третьей лиги зоны ЮФО-СКФО.

Как сообщил ingfootball. ru, ФК «Ангушт» примет на своем поле дагестанскую команду «Динамо-Махачкала».

Футбольная дружина из Назрани в трех играх набрала 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Махачкалинцы с 2 баллами после четырех матчей занимают предпоследнее, десятое место.

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