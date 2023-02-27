Ингушская команда «Горец» стала полуфиналистом всероссийского турнира по регби

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», по результатам соревнований ингушская команда под руководством тренера и президента федерации регби республики Ислама Циздоева и тренера Ислама Яндиева попала в четвёрку лучших из 24-х команд разных регионов страны.

Как отметили организаторы турнира, для молодой команды и в новом для спортсменов из региона олимпийском виде спорта оказаться в четвёрке лучших команд турнира — это очень хороший результат.