Регби

Ингушская команда «Горец» стала полуфиналистом всероссийского турнира по регби

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Ингушская команда «Горец» стала полуфиналистом престижного Всероссийского юношеского турнира по регби «Поволжский овал» в городе Саранске.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», по результатам соревнований ингушская команда под руководством тренера и президента федерации регби республики Ислама Циздоева и тренера Ислама Яндиева попала в четвёрку лучших из 24-х команд разных регионов страны.

Как отметили организаторы турнира, для молодой команды и в новом для спортсменов из региона олимпийском виде спорта оказаться в четвёрке лучших команд турнира — это очень хороший результат.

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