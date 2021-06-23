Ингушская команда «Молодежка ОНФ» поможет жителям Крыма привести домовладения в порядок после наводнения

На помощь жителям отправляются участники команды «Молодежки ОНФ» из Ингушетии, Ставропольского края, Ростовской, Астраханской, Воронежской и Белгородской областей, Краснодарского края, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Татарстана. Группа, в которой около ста человек, прибудет в Крым в среду.

Помимо практической помощи, общественники сформируют единую базу обращений пострадавших с перечнем работ, которые необходимо провести в первую очередь, и окажут юридические консультации.

Находящийся на месте заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич рассказал, что с группой из Москвы уже начали обход домовладений и общение с жителями.

«Нужно выяснять, какая помощь требуется в первую очередь. Ощущение повторения ситуации не отпускает. Мы уже видели подобное в Тулуне, в отдаленных деревнях и селах Иркутской области в 2019 году. Горе, слезы и ощущение полного непонимания, что будет дальше. Большая вода всегда оставляет после себя большие проблемы. Но мы уже знаем, как работать. В Крыму будут помогать участники команды «Молодежка ОНФ» из 11 регионов страны. Разобьемся на группы. Одни останутся в Керчи, другие отправятся в Ялту. Работы много. Нужно включаться по максимуму. Мы — одна большая страна, один народ. И если где-то случается что-то плохое, то единственно верное решение — прийти на помощь. Только так и никак иначе», — сказал Кастюкевич.

Напомним, мощный циклон, обрушившийся на Крым, привел к затоплению части городов. Сначала затопило Керчь, потом ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов. Участники региональной «Молодежки ОНФ» в минувшие выходные работали в зоне ЧС в Керчи: провели подомовой обход, оказали адресную помощь жителям, а также передали пострадавшим продуктовые наборы.